Ultime Notizie – Incidente nel Reggino | 3 morti tra cui bimba di 4 anni | ultime news

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 20 agosto 2023) Si aggrava il bilancio dell‘sulla Statale 682 Jonio-Tirreno, all’altezza di Melicuccio nel. Sono tre le vittime del violentissimo scontro frontale tra due automobili, tra cui una bambina di 4. Anche tre feriti nell’urto, tra cui un’altra bambina, trasportata in elicottero in ospedale a Messina. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione