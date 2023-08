Ultime Notizie – “E’ ora di legge di buon senso sulle armi”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 20 agosto 2023) “C’è il diritto di portare. Ma i nostri ragazzi ed educatori hanno anche il diritto di vivere liberamente senza temere per la propria vita in classe. È ora che il Congresso approvi leggi sulla sicurezza dellebasate sul”. Lo scrive su X il presidente Usa, Joe Biden. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione