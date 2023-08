Ultime notizie Cina | in campo la Banca centrale | più prestiti a sostegno dell’economia Ucraina | drone di Kiev su stazione di Kursk | 5 feriti

Leggi su ilsole24ore

(Di domenica 20 agosto 2023) Per il governatore della regione russa di, la città è stata colpita da unucraino. L’esercito russo ha bombardato ieri la regione di Kherson, nell’meridionale, 77 volte. In Pakistan almeno 18 passeggeri sono morti carbonizzati e altri 15 sono rimastiquando un autobus ha preso fuoco in seguito allo scontro con un furgone avvenuto oggi nella provincia orientale del Punjab, in Pakistan. E sempre in Pakistan almeno 11 operai sono rimasti uccisi nell’esplosione di una bomba nel nord-ovest, vicino al confine con l’Afghanistan.