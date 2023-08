Ultime Notizie – carriera | trionfi e infortuni della marciatrice azzurra

(Di domenica 20 agosto 2023) Riscatto di Antonella Palmisano ai Mondiali di atletica di Budapest 2023. La 32enneha conquistato il bronzo nella 20 km di marcia, con una prova di carattere e lucidità. Una medaglia che arriva a due anni di distanza dal trionfo olimpico di Tokyo e dall’inizio di tanti problemi fisici che le avevano fatto pensare anche di smettere. Palmisano è cresciuta sportivamente a Mottola, in provincia di Taranto, allenata dal tecnico Tommaso Gentile. Il suo amore per lo sport inizia però in un campo di pallavolo. Una passione, quella per la rete, che Palmisano coltiva fino all’età di 12 anni quando si avvicina alla marcia. La giovanissima atleta ha talento e subito inizia a primeggiare nel mondo dell’atletica: il primo squillo di alto livello arriva nel 2010 con la conquista Coppa del Mondo juniores. Palmisano kascia la Puglia per il Lazio dove inizia allenarsi guidata ...

L'incendio ha devastato quanto rimasto del campo sgomberato a marzo di questo anno: le14 famiglie hanno lasciato le abitazioni precarie in seguito a un percorso d'inclusione fortemente voluto ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiAddio alla piccola Clara, portata via dalla malattia ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiMietitrebbia in fiamme a Codroipo, intervengono i ...

Ultime notizie. Grecia, nuovi incendi nell’Est, paesi evacuati. Ucraina, concluse ricerche a ... Il Sole 24 ORE

Con l'annuncio di ieri in conferenza stampa, Thiago Motta ha "ufficializzato" Giovanni Fabbian, acquistato per 5 milioni dall'Inter, che detiene il ...Il “Naturlich jagd” tedesco, il “Newsx” inglese, “Ihunt” per la Grecia e “Italy 24 Press French” per la Francia. Queste sono solo alcune delle ...