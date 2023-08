Ecco il racconto dell'episodio: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle...10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiUdinese - Juventus, debutta la maglia Io Sono Friuli ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiMalore mentre cammina a Grado, muore una turista ...

Paesi Bassi e Danimarca forniranno F-16 a Kiev. LIVE Sky Tg24

Il futuro di Moise Kean è ormai lontano dalla Juventus. Un club sembra essere pronto a strappare il calciatore al Milan in questo calciomercato.La Roma passa in vantaggio con Belotti, la Salernitana la ribalta con la doppietta dell'ex Lazio Candreva ma all'82' il Gallo fissa il risultato sul 2-2 finale. Mourinho stecca all'esordio in campiona ...