UFFICIALE – Nuovo acquisto per il Napoli | ultimata l’operazione

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 20 agosto 2023) Ufficializzato il neotargato, con il calciatore già girato in prestito in Serie A. Si apre con il piede giusto la stagione targatain quel di Frosinone. Fra le cornice del Benito Stirpe infatti, gli azzurri di Rudi Garcia sono riusciti a trionfare per 1-3 sui rossoblu portando a casa i primi 3 punti della nuova stagione. Archiviata dunque la prima trasferta stagionale, seppur la connessione trae Frosinone abbia resistito anche dopo il fischio finale dell’arbitro, viste le news dell’ultim’ora. Cheddira è ungiocatore del, andrà in prestito al Frosinone Tornano ad incontrarsi a neanche 24 ore dal termine del confronto sul terreno di giocoe Frosinone. Come annunciato infatti dagli azzurri attraverso un comunicato ...