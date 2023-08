Udinese | Sottil | “Siamo stati in partita | ma ci è mancata velocità e concretezza”

(Di domenica 20 agosto 2023) Il tecnico dell’, Andrea, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match d’esordio in Serie A, perso per 3-0 contro la Juventus. “Non va bene fare le cose sul 3-0. Se una squadra sa fare delle cose le fa dal primo all’ultimo minuto. Non mi è piaciuto l’approccio, eravamo timidi e remissivi, anche se giocavamo contro una corazzata. Nel calcio si può perdere ma la le partite vanno giocate dal primo al 100esimo minuto. Quando giochi contro una squadra del genere, se gli regali dei gol, poi ti puniscono. La mia rabbia è che la squadra è stata innel primo tempo, eravamo pungenti, però nel secondo tempo secondo me nonriusciti a gestire bene il gioco. Bisognava avere più veemenza, avere già, essere più concreti”. Poi ha proseguito: “Abbiamo fatto delle giocate ...

Il tecnico dell'Udinese, Andrea Sottil ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla gara che i friulani hanno perso contro la Juventus ...