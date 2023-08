Udinese | Sottil | «Non va bene svegliarsi sul 3-0 | ci siamo fatti male da soli»

(Di domenica 20 agosto 2023) Andrea, allenatore dell’, ha parlato dopo il match d’esordio di Serie A contro la Juve: le dichiarazioni Andreaha parlato così ai microfoni di Dazn dopo-Juve. PARTITA – «Non vafare le cose sul 3-0, non mi piace, perché se una squadra sa fare delle cose le fa sempre, dal primo minuto fino all’ultimo. Poiconsapevoli che giocavamo contro una corazzata, mapartiti molto remissivi, timidi, il primo gol ce loda solo. La mia rabbia è che la squadra sia stata in partita: davantistati pungenti, ma il primo tempo non è stato di personalità. Questo mi fa arrabbiare: è vero che la squadra ha perso tanto, mi fa arrabbiare ildetto ...

Tre gol tutti nel primo tempo alla 1di Serie A, come non accadeva dal 2001 - 2002: inizia alla grande il campionato della Juventus, che regola 3 - 0 l'digrazie alle reti di un super Chiesa (migliore in campo), Vlahovic su rigore e Rabiot. Nell'male Silvestri e Zarraga (4,5). Di seguito i voti a cura di Maurizio ...4,5 - L'sbaglia completamente l'approccio alla gara. Partita persa già dopo il secondo minuto.4,5 - L'sbaglia completamente l'approccio alla gara. Partita persa già dopo il secondo minuto. JUVENTUS Szczesny 7 : non è chiamato a effettuare interventi miracolosi se non al minuto ...

UDINE (ITALPRESS) – La Juventus inizia il suo campionato con una convincente vittoria per 3-0 su un campo difficile come quello ...La Juve vola in testa alla classifica con un 3-0 secco all’Udinese che suona come un messaggio al campionato. Ancora presto per dirlo con certezza, ma i bianconeri sembrano avere una marcia ...