Udinese-Juventus le pagelle e il tabellino della partita

(Di domenica 20 agosto 2023) . La squadra di Allegri esordisce in Friuli. Laesordisce ad Udine nella prima giornata di questo campionato. Stagione un po’ anomala per i bianconeri che non disputeranno le coppe per i noti fatti emersi nel corsoscorsa stagione. Allegri punta su alcune novità di formazione, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

...lasembra essersi arenata. Inter su Thuram L'Inter potrebbe ancora fare qualcosa in mezzo al campo sul mercato, nonostante sia sfumato Lazar Samardzic, che alla fine è tornato all'. I ...Le due squadre bianconere della massima serie italiana si scontrano nella prima giornata di campionato.appunto destini contro, ma entrambe ancora in attesa degli ultimi colpi di mercato. Fischio d'inizio alle ore 20.45 nello stadio Friuli ex Dacia Arena, dove l'arbitro Antonio ...Ha del clamoroso quanto accaduto nel prepartita di. I calciatori della, che stavano raggiungendo l'Arena a bordo dell'autobus ufficiale della società, hanno dovuto cambiare mezzo in seguito a un singolare ...

Tre gol, tre firme diverse. La Juventus ha chiuso in vantaggio per 3-0 il primo tempo della gara in casa con l'Udinese: migliore in campo, almeno.71' - COOLING BREAK. 70' - Beto! L'attaccante portoghese viene liberato in area, salta Bremer aprendosi lo specchio della porta ma calcia alto. Poi l'arbitro ferma ...