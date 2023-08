Udinese-Juventus in tv e streaming | dove vederla

(Di domenica 20 agosto 2023) I friulani di Sottil ospitano la Vecchia Signora guidata da Allegri nella 1ª giornata di Serie A:vedereLadi Massimiliano Allegri fa visita all’di Andrea Sottil nella 1ª giornata della Serie A 2023/2024. I friulani puntano ad un buon piazzamento finale, mentre i piemontesi ambiscono alle posizioni di vertice e al ritorno in Champions League.: la sfida si giocherà domenica 20 agosto 2023 nello scenario della Dacia Arena di Udine con fischio d’inizio alle ore 20.45. A dirigere la gara sarà il signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Clicca qui per i precedenti diIl posticipo seralesarà trasmesso in ...

Le formazioni ufficiali di, match della prima giornata di Serie A 2023/2024. I bianconeri debuttano all'Arena con l'obiettivo dei tre punti. Sottil cerca una partenza forte come nella scorsa stagione. ...Diretta tv e streamingPartita:Data: domenica 20 agosto 2023 Dove: StadioArena (Udine) Orario: 20:45 Canale TV: DAZN (canale 214 del decoder Sky) Streaming : DAZN ......sta tornando è questa la notizia più bella e più importante per tutto il popolo dellache ...oggi vedrà la rosa bianconera affrontare l'esordio della stagione 2023/24 al Friuli contro l'

Udinese-Juve, fasce nuove per Allegri: la formazione provata in rifinitura Tuttosport

I due tecnici hanno ufficializzato i ventidue che prenderanno parte alla prima di campionato. Solo un ballottaggio per Sottil ...I due esterni sono quelli scelti da Allegri per la partita contro l’Udinese. Per l’americano si tratta del ... prima ufficiale alla Juve per i nuovi acquisti appeared first on Juventus News 24.