Udinese-Juventus domenica 20 agosto 2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di domenica 20 agosto 2023) Per la Juve l’esordio sul campo dell’è un remake della stagione 2021-22, con la prima giornata alla Dacia Arena che sembrava in discesa grazie ai gol precoci di Dybala e Cuadrado, due protagonisti della dinastia bianconera che fanno parte del passato, e poi rovinata da un pareggio 2-2 ricordato anche per l’ultima apparizione di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Formazioni ufficiali, ecco le scelte di Allegri per questa prima uscita in Serie A della stagione. Ecco chi gioca davanti Manca pochissimo alla prima partita ufficiale della stagione. Laè ...I friulani di Sottil ospitano la Vecchia Signora guidata da Allegri nella 1ª giornata di Serie A: dove vedereLadi Massimiliano Allegri fa visita all'di Andrea Sottil nella 1ª giornata della Serie A 2023/2024. I friulani puntano ad un buon piazzamento finale, mentre i ...Dove vedere- Juve: streaming e diretta tv La partita traè in programma alle 20.45 alla Dacia Arena di Udine. L'incontro sarà trasmesso in esclusiva tv e streaming da . ...

Udinese-Juve, fasce nuove per Allegri: la formazione provata in rifinitura Tuttosport

UDINESE-JUVENTUS - Sottil schiera la coppia d'attacco formata da Thauvin e Beto. A sinistra Camara vince il ballottaggio con Zemura, in panchina c'è Samardzic. Allegri non regala particolari sorprese.La Juventus avrà solo la Serie A su cui concentrarsi, dopo l'esclusione dalle coppe. Il vero cambiamento per i bianconeri è arrivato a livello dirigenziale, con l'arrivo dal Napoli di Giuntoli. Sul ...