Udinese-Juventus | Allegri | “Chiesa è attaccante da 14 gol”

(Di domenica 20 agosto 2023) (Adnkronos) – “Per meè un. Da esterno si isola troppo, diventando giocatore solo di ripartenza.e Vlahovic stanno migliorando a giocare insieme. Federico deve migliorare dain fase di non possesso, per me può fare 14-16 gol”. Massimilianosi esprime così dopo la vittoria che la suaha ottenuto per 3-0 sul campo dell’nella prima giornata della Serie A 2023-2024. Il primo gol è stato firmato da Federico.” Oggi abbiamo fatto una grande partita, soprattutto nel primo tempo siamo stati molti intensi. Siamo andati a prendere alti e dobbiamo giocare così. Questo è il calcio moderno, dobbiamo andare a prendere alti le squadre, in pressione, non chiuderci sempre dietro ed essere anche ...

ROMA - In due minuti il Lecce ribalta la Lazio al Via del Mare: 2- 1 il risultato finale dopo un match con i biancocelesti sempre in vantaggio per 1 a 0, grazie all'uno-due di Almqvist e Di Francesco.Tutto facile per la Juventus a cui basta un tempo per avere la meglio dell'Udinese: la squadra di Massimiliano Allegri si impone 3-0. La Lazio, invece, perde 2-1 in casa del Lecce. Passano appena 2' a ...