Udinese-Juventus 0-3 | Allegri | “Chiesa per me è un attaccante da 16 gol | magari mi sbaglio”

Leggi su sportface

(Di domenica 20 agosto 2023) “Bisogna migliorare, lo abbiamo visto nel secondo tempo, la gestione della palla, va fatta nella metà campo avversaria. E’ vero che faceva caldo e avevamo giocatori rientranti dagli infortuni, per questo ho fatto due sostituzioni a fine primo tempo perché mi serviva più regia. La seconda cosa da fare, quando non riesci a gestire la palla devi difendere in modo diverso, vincevamo 0-3 è vero ma se prendi un gol diventa tutto più complicato. Abbiamo vinto una partita, rimaniamo con i piedi per terra e non pensiamo di aver risolto tutto e subito, stiamo lavorando bene e sono contento, ma io sono contro tutte queste cose che vengono dette”. Lo ha detto l’allenatore della, Massimiliano, dopo la vittoria sul campo dell’: “Messaggio che lanciamo? L’assenza della Champions per noi è importante, lo facciamo per noi ...