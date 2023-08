Udinese-Juve 0-3 | gol di Chiesa | Vlahovic e Rabiot

(Di domenica 20 agosto 2023) La squadra di Allegri cala il tris e vince in trasferta all'esordio in campionato Lantus vince 3-0 sul campo dell’oggi, 20 agosto 2023, nel match in calendario per la prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. La squadra allenata da Allegri ipoteca il successo nel primo tempo.sblocca il risultato al 2?,raddoppia al 20? su rigore. L’uno-due firmato dai due giocatori accostati per settimane alle news di calciomercato indirizza il match virtualmente chiuso nel recupero del primo tempo dal terzo gol di. Laparte sparata: pronti, via e arriva il gol dopo 2 minuti.recupera palla sulla trequarti e serve, che dal limite dell’area trova l’angolo basso con un rasoterra preciso per l’1-0. I ...

UDINE - " L'ambientemi ha accolto benissimo . Dallo staff tecnico al mister, c'è grande feeling. Sono molto ... Alla Dacia Arena per- Juventus, primo match ufficiale della stagione ...(dal 56' Ferreira 6 - Riesce almeno a dare maggiore copertura, va detto che nella ripresa la... Per l'sarebbe imprescindibile). Walace 5,5 - Fa il suo lavoro, né più né meno del compitino ...In questo senso non poteva esserci migliore primo passo che il 3 - 0 rifilato all'a casa dei Friulani.in gol dopo appena due minuti dall'inizio con gran tiro di Chiesa che fa suo un ...

Udinese-Juventus 0-3: risultato finale e highlights Virgilio Sport

UDINE (ITALPRESS) – La Juventus inizia il suo campionato con una convincente vittoria per 3-0 su un campo difficile come quello dell’Udinese, con i padroni di casa apparsi ancora in fase di rodaggio.La Juventus di Allegri parte forte e dilaga in casa dell’Udinese: tris dei bianconeri. Il Lecce ribalta la Lazio in 1' La Juventus di Allegri manda segnali al campionato e dilaga in casa dell’Udinese: ...