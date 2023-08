Udinese-Juve 0-3 | gol di Chiesa | Vlahovic e Rabiot

(Di domenica 20 agosto 2023) (Adnkronos) – Lantus vince 3-0 sul campo dell'oggi, 20 agosto 2023, nel match in calendario per la prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. La squadra allenata da Allegri ipoteca il successo nel primo tempo.sblocca il risultato al 2',raddoppia al 20' su rigore. L'uno-due firmato dai due giocatori accostati per settimane alle news di calciomercato indirizza il match virtualmente chiuso nel recupero del primo tempo dal terzo gol di. Laparte sparata: pronti, via e arriva il gol dopo 2 minuti.recupera palla sulla trequarti e serve, che dal limite dell'area trova l'angolo basso con un rasoterra preciso per l'1-0. I torinesi continuano a spingere e a mantenere il controllo del gioco ...

- Juventus 0 - 3 Tutto facile per la Juventus ad Udine . I bianconeri vanno in rete dopo meno di due minuti, grazie all'iniziativa di Vlahovi finalizzata con un rigore in movimento da Chiesa ,...Commenta per primo Andrea Sottil , allenatore dell', ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro laalla prima in campionato. KO - ' Non va bene fare le cose sul 3 - 0, non mi piace , perché se una squadra sa fare delle cose le fa sempre, ...Commenta per primo Ha aperto lui la stagione della, con un gol dopo poco più di un minuto ed un'esultanza carica di furore agonistico che sembra ...da DAZN al termine della vittoria sull', ...

Max Allegri, allenatore della Juventus, ha detto la sua a DAZN dopo la vittoria con l'Udinese. Ecco le sue parole: "Kostic fuori Perché ho anche Iling, sono due nello stesso ruolo e se fosse uscito ...Massimiliano Allegri ha parlato a margine di Udinese-Juventus, terminata 3-0 per i bianconeri: il tecnico bianconero ha elogiato Chiesa ...