Ucraina | Zuppi dice che la Ue deve fare più per la pace e poi attacca i razzisti

(Di domenica 20 agosto 2023) No al razzismo e sì alla: 'Tutti quanti vogliono la, perché la guerra è terribile. Le ragioni degli uni e degli altri, invece, portano purtroppo a punti di vista molto diversi. Queste ...

Lo ha detto il cardinale di Bologna e presidente della Cei Matteo Marianella messa celebrata a Rimini in apertura del 44/o Meeting di CL per l'amicizia fra i popoli. "Certo - ha proseguito ...Matteonell'omelia della messa nel giorno d'apertura del Meeting di Comunione e liberazione a Rimini. Il pensiero dell'arcivescovo di Bologna va alla martoriata terra dell'e l'amicizia ...Il sottosegretario Alfano conferma l'intenzione del governo Meloni di rendere strutturale il taglio al cuneo per i redditi - medio bassi. Il cardinalesull': ho speranza. "Parlare di sciopero oggi è mettere il carro davanti ai buoi". Sono le parole del segretario della Cisl, Luigi Sbarra, che oggi interviene al Meeting di Rimini. ...

Guerra in Ucraina, il cardinale Zuppi: “L’Europa fa troppo poco per la fine della guerra Il Fatto Quotidiano

Rimini, 20 ago. (askanews) - Un appello ad abbattere razzismi e intolleranze è arrivato il presidente della Conferenza episcopale italiana, ...Il cardinale di Bologna e presidente della Cei Matteo Maria Zuppi nella messa celebrata a Rimini in apertura del 44/o Meeting di CL per l'amicizia fra i popoli ...