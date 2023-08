Ucraina | Zelensky promette | Risposta dura ad attacco Chernihiv

(Di domenica 20 agosto 2023) (Adnkronos) - L'vendetta dopo l'della Russia a. In un video postato sul suo account Twitter, il presidente Volodymyrha ringraziato "tutti coloro che in tutto il mondo hanno condannato l'atroceche ha ucciso 7 persone, tra cui Sofia di 6 anni. Le mie condoglianze a tutti coloro che hanno perso i loro cari. 144 le persone ferite, tra cui 15 bambini". "I nostri soldati daranno alla Russia unaconcreta", ha detto. E proprio in quella che sembra una primaal bombardamento, questa notte la città russa occidentale di Kursk è stata colpita da un drone ucraino. Il velivolo senza pilota si è schiantato sul tetto della stazione ferroviaria che ha preso fuoco. Il ...

... nel nord dell'. L'aggiornamento del bilancio è stato dato dal capo dell'amministrazione ... "Anche bambini": bilancio devastante Nel suo intervento notturno, il presidente Volodymyr, che ...L'promette vendetta dopo l'attacco della Russia a Chernihiv. In un video postato sul suo account Twitter, il presidente Volodymyrha ringraziato 'tutti coloro che in tutto il mondo ...L'promette vendetta dopo l'attacco della Russia a Chernihiv. In un video postato sul suo account Twitter, il presidente Volodymyrha ringraziato "tutti coloro che in tutto il mondo ...

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Il presidente ucraino in un video notturno ha dichiarato: "Sono sicuro che i nostri soldati daranno una risposta alla Russia per questo attacco terroristico. Una risposta notevole" ...