Ucraina | Rutte | Olanda e Danimarca forniranno F - 16 a Kiev | Zuppi | L' Ue non fa abbastanza per la pace

15.13 Kiev,:F16 da Paesi Bassi,Danimarca Il premier uscente olandeseha ufficializzato l'impegno di Paesi Bassi e Danimarca a fornire caccia F - 15 all', durante la visita a sorpresa del presidente ucraino Zelensky nella base militare di Eindhoven. L'...Giovedì si celebra il Giorno dell'Indipendenza inma, secondo, 'sarà difficile celebrare una grande festa mentre è in corso una guerra'. Per questo motivo il premier olandese detto che ...... Zelensky eterranno una conferenza stampa' si afferma su De Volkskrant. I Paesi Bassi sono uno tra i principali sostenitori della fornitura di aerei da combattimento F - 16 all'. ...

EINDHOVEN, Paesi Bassi (AP) - Il primo ministro olandese Mark Rutte ha dichiarato domenica al presidente ucraino Volodymyr Zelensky che i Paesi Bassi e la ...Immagini del presidente ucraino Zelensky e del primo ministro Mark Rutte presenti alla presentazione di un aereo da combattimento F-16A. Zelensky e' arrivato nei Paesi Bassi nel tentativo di ...