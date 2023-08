Ucraina | Rutte a Zelensky | Paesi Bassi e Danimarca forniranno F - 16 a Kiev

... Paesi Bassi e Danimarca si sono impegnati a trasferire gli F - 16 in, "Una volta soddisfatte le condizioni di tale trasferimento". Parola del premier olandese Mark, che oggi ha ...15.13 Kiev,:F16 da Paesi Bassi,Danimarca Il premier uscente olandeseha ufficializzato l'impegno di Paesi Bassi e Danimarca a fornire caccia F - 15 all', durante la visita a sorpresa del presidente ucraino Zelensky nella base militare di Eindhoven. L'...... "Putin è come Hilter, con lui non si può negoziare la pace" Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto- Russia Punti chiave 14:32a Zelensky: "Paesi Bassi e ...

Ucraina, Rutte: Olanda e Danimarca forniranno F-16 a Kiev | Zuppi: "L'Ue non fa abbastanza per la pace" TGCOM

La guerra in Ucraina giunge al giorno 543. Il primo ministro olandese Rutte ufficializza l'impegno di Olanda e Danimarca a procurare a Kiev caccia F-16, mentre il cardinale Zuppi, presidente della Cei ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Eindhoven per incontrare il primo ministro olandese Mark Rutte. I leader si sono visti in una base militare e hanno affrontato vari temi tra… Legg ...