Ucraina | Olanda e Danimarca forniranno F - 16 a Kiev | Zuppi | La diplomazia Ue non fa abbastanza per la pace

20 ago 12:11 Cardinal Zuppi: "L'Unione europea fa troppo poco per la pace" L'Unione europea 'fa troppo poco', per il conflitto trae Russia, 'dovrebbe fare molto di più. Deve cercare in tutti ...Insieme con la Danimarca, i Paesi Bassi consegneranno l'aereo all'e addestreranno i piloti. Gli Stati Uniti, che hanno sviluppato il dispositivo, hanno dato l'ok. 20 agosto 2023...F - 16 - che l'alla fine riceverà dai Paesi Bassi."BUON RAPPORTO" RUTTE E ZELENSKY Lo stesso Zelensky riferisce di essere arrivato in. "L'argomento principale: gli F - 16 per l',...

Guerra in Ucraina, Zelensky a sorpresa in base militare in Olanda: ispeziona gli F16 che spera di ottenere QUOTIDIANO NAZIONALE

Eindhoven, 20 ago. (askanews) - Il presidente ucraino Zelensky con il primo ministro uscente olandese Mark Rutte hanno assistito insieme ...Dall'inizio dell'invasione russa, Kiev ha chiesto instancabilmente gli aerei occidentali. Zelensky è stato in Olanda l'ultima volta il 4 maggio. Quella visita ...