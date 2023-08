... causando ladi un villaggio di contadini vicino la costa, oltre che la contaminazione ...torna il rischio di una guerra nucleare Cosa resta delle deterrenza nucleare La guerra in......futuro saranno 190 le nazioni che soffriranno qualche effetto a causa di siccità e. In ... la sfida delle regole, i rischi: i nostri approfondimenti Un anno di guerra in: gli ...... per ricostruire l'asilo nido della città di Bucha, in, devastata dai bombardamenti. ... Inoltre, la, le torture e i crimini contro l'umanità commessi ricordano i tragici eccidi ...

Ucraina, la devastazione a Bakhmut dopo mesi di guerra: lo scenario è spettrale Il Fatto Quotidiano

In un altro tragico sviluppo del conflitto in corso nell'Ucraina orientale, le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico su Chernihiv, una città nel nord del paese. L'attacco ha causato devas ...I danni ambientali sono peggiori dei bombardamenti. Colpiscono le attuali e prossime generazioni e gli effetti climaalteranti possono avere effetti sul riscaldamento climatico del pianeta ...