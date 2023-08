Ucraina | il cardinale Zuppi al Meeting di CL | trovare pace giusta con dialogo non con armi

(Di domenica 20 agosto 2023) «Dobbiamo cercare tutti gli strumenti che possano ricomporre i conflitti perchè ilnon è tradire le ragioni, non è accettare unain». Occorre «unae sicura, non con lema con il. Questo credo che sia indispensabile per questa tragica guerra in": lo ha detto Matteo, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, intervistato al...

Il suo obiettivo di lungo termine di riportare l'sotto Mosca appare ora irrealistico'. A tornare a parlare di 'pace giusta' , cosa poco gradita a Zelensky, è ilMatteo Zuppi, già ...... 'Le Chiese lavorino insieme' - Russia: 'Il gruppo Wagner non combatterà più in' La messa al Meeting di Rimini Nel pomeriggio ilha partecipato al 44esimo Meeting di Comunione e ...A sottolinearlo è ilMatteo Zuppi, presidente della Cei - inviato da Papa Francesco per intraprendere una missione di pace nel conflitto fra Russia e- intervenendo alla tavola ...

Zelensky vola prima in Olanda, poi in Danimarca. E ottiene da entrambe l'ok sugli F-16 - Settanta piloti di Kiev si addestreranno in Danimarca sugli F-16 - Settanta piloti di Kiev si addestreranno in Danimarca sugli F-16 RaiNews

«Dobbiamo cercare tutti gli strumenti che possano ricomporre i conflitti perchè il dialogo non è tradire le ragioni, non è accettare una pace ingiusta ».In favore della fine del conflitto in Ucraina l'Unione Europea "fa troppo poco, dovrebbe fare molto di più. Deve cercare in tutti i modi di aiutare iniziative per la pace, seguendo l'invito di papa Fr ...