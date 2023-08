Ucraina | drone Kiev su stazione di Kursk | cinque feriti

L'promette vendetta dopo l'attacco della Russia a Chernihiv. In un video postato sul suo ... questa notte la città russa occidentale di Kursk è stata colpita da unucraino. Il velivolo ......dell'esercito russo afferma che unità d'assalto hanno preso una roccafortee ucciso oltre 40 soldati durante l'ultima offensiva in direzione dell'insediamento di Olshana. 20 ago 04:41...Le forze russe di difesa aerea hanno inoltre intercettato e abbattuto unlanciato dagli ucraini verso Mosca. Lo ha detto il ministero della Difesa di Mosca precisando che l'azione non ha ...

È salito a 7 il bilancio delle vittime dell'attacco russo sulla città ucraina di Chernihiv, nel nord del Paese. A darne notizia, sul proprio profilo Telegram, è stato il ministro dell'Interno di Kiev ...E oggi Mosca ha dichiarato che ci sarebbe stato un attacco con droni sulla città russa di Kursk e che ci sarebbero dei feriti, 5 civili, poiché sarebbe stata colpita la stazione ferroviaria. La ...