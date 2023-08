Uccide a coltellate il vicino in una lite condominiale | arrestato un 58enne a Santa Margherita Ligure

(Di domenica 20 agosto 2023) A, in provincia di Genova, unaè finita in tragedia. Un uomo di 35 anni è stato ucciso ada undi casadurante un litigio scoppiato ieri sera, 19 agosto. La vittima si chiamava Alessio Grana e si ipotizza possa essere stato sotto effetto di stupefacenti. Stando a quanto riferisce il Corriere della Sera, Grana avrebbe aggredito con un bastone il suo omicida prima di essere ucciso. Il tutto è successo davanti ad altri condomini, che hanno chiamato il 118 attorno alle 20.40 di ieri sabato 19 agosto parlando, però, di generiche ferite alla testa. Una volta giunte sul posto, le forze dell’ordine hanno trovato trovato il 35enne con ferite al torace compatibili con un accoltellamento. Il ...

