Tuttosport – “Non siamo al livello dell’anno scorso”

(Di domenica 20 agosto 2023) 2023-08-20 19:16:35 Arrivano conferme da TS: È tutto pronto anche per l’esordio del Torino nella nuova Serie A 2023/2024. La squadra di Juric vuole subito partire forte: il primo impegno andrà in scena domani alle 18:30 in casa contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico granata ha dichiarato: “Il ritiro è stato buono e positivo. Ranieri è un maestro, anche aumano, è un allenatore difficile da affrontare. Sono partiti più giocatori di quelli che sono arrivati, nonal. Abbiamo problemi in difesa, ci mancano giocatori anche sulle fasce. Non dobbiamo porci obiettivi speciali, dobbiamo pensare solo a crescere e a migliorare“. Juric e le parole su Bellanova, Pellegri e Sanabria Successivamente, sull’innesto di ...

