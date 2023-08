(Di domenica 20 agosto 2023)per laa cui basta un tempo per avere la meglio del: la squadra di Massimiliano Allegri si impone 3-0. La, invece, perde 2-1 in casa del. Passano appena 2? alla Udinese Arena prima del vantaggio dellache passa subito in vantaggio con il tiro da fuori di Chiesa. La squadra di Allegri continua a spingere e trova il raddoppio su rigore grazie a Vlahovic. L’unico squillo dei friulani arriva nel recupero, ma Szczesny respinge su Thauvin. Poco dopo, Rabiot insacca per il tris piemontese. Nella ripresa lariesce a controllare senza grossi affanni ed anzi si vede annullare un gol per fuorigioco a Vlahovic, mentre allo scadere il portiere di Allegri riesce a mantenere la porta inviolata con un grande ...

per la Juventus, oggi in maglia color carbone, sul campo dell'Udinese. La squadra di Max Allegri archivia la pratica già nel primo tempo con le reti di Chiesa, Vlahovic su rigore e Rabiot.Non era certamentecapirlo e lei c'è riuscito ancor prima di Gravina che sembra non averlo ancorafatto, visto quanto ha dichiarato su Spalletti, nuovo ct : 'Finalmente competenza e qualità', ...più lineare, invece, per la Juventus: i bianconeri si impongono 3 - 0 contro l'Udinese grazie alle reti di Chiesa, Vlahovic e Rabiot, tutte nel primo tempo. Una partita messa in discesa dalla ...

Tutto facile per la Juventus che piega 3-0 l'Udinese, il Lecce beffa la Lazio OA Sport

Italiani, fate molta attenzione quando siete in giro con la vostra auto. Se andate in queste città, la multa è quasi assicurata ...Tutto facile per la Juventus, oggi in maglia color carbone, sul campo dell'Udinese. La squadra di Max Allegri archivia la pratica già nel primo tempo con le reti di Chiesa, Vlahovic su rigore e Rabiot ...