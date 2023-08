Turismo | prenotazioni online | + 28% in Italia nella terza settimana di agosto Boom di arrivi dagli Usa

Leggi su ildenaro

(Di domenica 20 agosto 2023) ”Anchedi, l’si posiziona come seconda meta preferita, prima di Spagna e Francia, per media didelle strutture ricettive(41%)”. Lo comunica il ministero del, in una nota. ”I dati delleaeree della prima metà del mese dievidenziano una crescita del 20% rispetto al 2022. La crescita è trainata dal flusso internazionale (+ 28%), costituito prevalentemente dai turisti statunitensi (+16%)”, spiega il dicastero. Nel mese dile mete più gettonate sono le località lacuali (50%), balneari (46%) e montane (42%) con tassi di saturazione superiori alla media nazionale. Ad oggi, leper il mese ...