Tuffo notturno in piscina | nella parte in cui l’acqua era poco profonda | turista grave a Lucca

Leggi su ildenaro

(Di domenica 20 agosto 2023), dopo unin, unsvedese di 31 anni in vacanza in un albergo di Massa Pisana (). E’ rimastomente ferito alla schiena per le conseguenze di undell’albergo che lo ospitava. L’incidente è avvenuto alle 4.30 del mattino quando l’uomo si è lanciato in acquapiù bassa della. Sul posto sono intervenute una ambulanza della Misericordia di Massa Macinaia e una volante della polizia che al momento è al lavoro per ricostruire l’accaduto. Il giovane è stato trasferito in ospedale in codice rosso per un trauma al rachide vertebrale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.