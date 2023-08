Trovato morto sotto casa dell’amica | giallo in provincia di Pavia

(Di domenica 20 agosto 2023) Proseguono le indagini sulla misteriosa morte di Fabio Friggi, 44 anni di Motta Visconti (Milano),senza vita e con il cranio fratturato nel cortile dell’abitazione di una sua amica di 25 anni a Trivolzio (). E’ stata proprio la donna, nel pomeriggio di venerdì, a chiedere l’intervento dei soccorsi. Secondo una prima ipotesi, in attesa di conferma, il 44enne sarebbe caduto dalle scale interne procurandosi le lesioni risultate fatali, trascinandosi poi sino al cortile prima di accasciarsi. All’esame degli investigatori, oltre a due macchie presumibilmente di sangue rinvenute in altre zone della, che è stata postosequestro per consentire ulteriori accertamenti, ci sono anche le immagini della viodeosorveglianza del Comune di Trivolzio () che registra i passaggi in entrata e ...

I vigilantes hanno provato a rianimare l'uomo e immediatamente hanno chiamato i soccorsi, che quando sono arrivati sul posto lo hannoin arresto cardiaco. Trasferito in ospedale, per lui non c'è stato nulla da fare. Sul corpo verrà eseguita l'autopsia per accertare le cause del decessoCoppia precipita nel Comasco,il marito Dalle prime ricostruzioni, la coppia di escursionisti ... I soccorritori hannoprima l'uomo, che era in un punto più basso: l'escursionista è però ...Nel territorio del Pavese, un enigmatico caso di morte coinvolge Fabio Friggi, un uomo di 44 anni proveniente da Motta Visconti (Milano). Il suo corpo è stato scoperto nella dimora di un'amica a ...

Grave incidente stradale sulla variante Aurelia in provincia di Grosseto, vicino allo svincolo di Gavorrano. Un'auto è andata fuori strada e si è rovesciata. (ANSA) ...VERCELLI – Nel tardo pomeriggio di oggi è stato scoperto il corpo senza vita di un uomo in un appartamento, vicino all’ospedale S. Andrea, a Vercelli. I Vigili del Fuoco, il 118 e la Polizia di Stato ...