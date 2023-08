Trovata impiccata in casa | indagati il compagno e un amico

(Di domenica 20 agosto 2023) Una donna di 25 anni è statamortain un tratto di campagna tra Ramacca e Paternò, in contrada Sferrò, in provincia di Catania, dove viveva. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo investigativo di Catania. L’episodio risalirebbe a questa notte. A segnalare il ritrovamento del corpo senza vita della donna è stato il suo, un manovale rumeno. Avrebbe detto ai Carabinieri di aver trovato la donna. Insieme all’uomo vi era anche un.Gli inquirenti stanno cercando di capire se i due siano coinvolti o meno nella morte della donna e se quindi si sia trattato veramente di omicidio o se la donna è stata uccisa e poi ne è stato messo in scena il suicidio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

commenta A Ramacca (Catania) una 25enne di origine moldava, Vera Schiopu, è statain una casa di campagna. Per i carabinieri non si tratterebbe di un suicidio ma di una simulazione messa in scena dal fidanzato della vittima, un manovale rumeno, e da un suo amico e ...Vera Schiopu, una ragazza di 25 anni di origini moldave, è statamortaieri 19 agosto nella casa di campagna di contrada Sferro, nel territorio di Ramacca, in provincia di Catania. Nonostante le condizioni potessero far pensare a un suicidio, i ...Due uomini sono stati fermati con l'accusa di aver simulato il suicidio di ragazza di 25 anni di origini moldave, Vera Schiopu,ieri sera nella casa di campagna dove abitava in zona contrada Sferro, nel territorio di Ramacca (Catania) . Le accuse Le indagini dei carabinieri di Palagonia sono state avviate ...

Catania, ragazza 25enne trovata impiccata. Fermati il compagno e un amico QUOTIDIANO NAZIONALE

Avrebbero inscenato il suicidio 1' DI LETTURA PATERNÒ (CATANIA) – E’ stata rinvenuta priva di vita, sembrerebbe con una corda attorno al collo, nelle campagne di Sferro, frazione di… Leggi ...Una 25enne moldava, Vera Schiopu, è stata trovata morta impiccata, ieri sera (19 agosto 2023), nella casa di campagna di contrada Sferro, in territorio di Ramacca (provincia di Catania), in cui viveva ...