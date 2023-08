Triathlon | la staffetta mista delle World Mixed Relay Series Paris va alla Germania | l’Italia è settima

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023) Si è concluso il programma2023, evento che va ad anticipare quello che vedremo tra un anno in occasione dei Giochi Olimpici estivi. Oggi era in calendario lache, come accaduto per le altre gare del weekend si è disputata nel formato di duathlon con corsa, ciclismo e corsa viste le cattive condizioni della qualità dell’acqua. Il percorso prevedeva la partenza di corsa con 900 metri per il primo atleta, 1.3 km per gli altri staffettisti, 5.8 km di ciclismo divisi in 2 giri da 2.9 km e finale con 1.8 km di corsa su due giri da 900 metri. Il successo è andato(Tim Hellwig, Lisa Tertsch, Jonas Schomburg e Laura Lindermann) con il tempo di 1:12.18 con ...