Traffico Roma del 20-08-2023 ore 18 | 30

(Di domenica 20 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati resta difficile la situazione dellungo la A1Napoli incolonnamenti tra Ferentino e la diramazioneSud verso Firenze il tempo di percorrenza è stimato in un’ora e 50 minuti alto in fila a sud della capitale su via di Pratica tra il Villaggio Azzurro e via di Castelno versoregolare al momento delsulla rete viaria della città ricordiamo che per tutto il mese di agosto sono sospese le zone alimitato notturne centro Trastevere San Lorenzo e Testaccio torneranno attive dal primo settembre in tema di trasporto pubblico fino al 24 agosto la metro a per il rinnovo dei mari lungo la tratta Ottaviano Arco di Travertino è interrotta e sostituita dalla navetta bus ...