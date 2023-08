Traffico Roma del 20-08-2023 ore 14 | 30

(Di domenica 20 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati fuorisulla statale 148 Pontinabloccato a causa di un autobus in fiamme in prossimità di Terracina ilprocede su una strada complanare lungo la A1Napoliintenso verso la capitale code a tratti tra a Frosinone da Anagni a te e poi alla barriera disud eEst sempre versoscarso al momento in città in tema di trasporto pubblico fino al 24 agosto la metro per rinnovo binari lungo la tratta Ottaviano Arco di Travertino è interrotta e sostituita dalla navetta bus ma-15 restano regolari invece le matte Ottaviano Battistini e Arco di Travertino Anagnina e per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il ...

Traffico Roma del 20-08-2023 ore 13:30 RomaDailyNews

Ferie finite per 12 milioni di italiani. Code e rallentamenti sulla A1 Milano-Napoli, ecco tutti gli aggiornamenti ...(Lapresse) Weekend di traffico per esodo e controesodo alla fine della settimana di Ferragosto, segnato anche da un caldo da bollino rosso in ...