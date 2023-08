Traffico Roma del 20-08-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione situazioneal momento regolare scorrevole su Gran parte delle strade della rete viaria della città metropolitana dipo’ che gli spostamenti lungo il Grande Raccordo Anulare auto strade consolari Ma attenzione ad un possibile incremento delnelle prossime ore dovuto ai numerosi rientri Ma anche dalle nuove partenze per i luoghi di villeggiatura da bollino rosso per l’intera giornata e per migliorare agevolare la circolazione sulle strade fino alle ore 22 divieto di transito per i mezzi superiori alle 7,5 tonnellate adesso fusione degli autorizzati per legge aggiornamento che il tratto autostradale della A1Napoli si rallenta per incidente avvenuto in carreggiata Nord tra l’uscita e Ferentino e Colleferro in direzione di ...