Traffico Roma del 20-08-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 agosto 2023) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione a tratti in coda sulla A1Napoli tra Anagni e Valmontone versooltre alSi segnala anche un incidente ma attenzione quindi nella guida a Chi ha diretto fuori città sempre in A1 ma daverso Firenze segnaliamointenso e file a tratti da Magliano Sabina a fabbro per quanto riguarda il raccordo anulare risolto l’incidente precedente che aveva provocato Code in carreggiata interna all’altezza di Ardeatina ilè regolare in zona Portuense resta Attiva la segnalazione della polizia locale di carreggiata ridotta per alberi sulla sede stradale in via dell’Imbrecciato all’altezza di via Castagneto Carducci segnalato anche un incidente su via Anagnina massima prudenza nella guida ricordiamo i ...