Traffico Roma del 20-08-2023 ore 11 | 30

(Di domenica 20 agosto 2023) Luceverdementovati dalla redazione apriamo con la segnalazione di un incidente avvenuto sulla carreggiata interna del raccordo anulare nei pressi dell’uscita Ardeatina ci sono tra Appia e Laurentina lavori erallentato sulla A1Napoli Ci sono rallentamenti tra Colleferro e Valmontone versoin zona Portuense resta Attiva la segnalazione della polizia locale di carreggiata ridotta per alberi sulla sede stradale in via dell’Imbrecciato all’altezza di via Castagneto Carduccie code sulla via Aurelia tra Civitavecchia e Santa Severa case litorale più intensa la circolazione tra Ostia e Torvaianica in Vaticano la presenza di Papa Francesco alle ore 12 la recita dell’angelus possibili disagi per l’afflusso del deflusso dei fedeli in tutta l’area adiacente piazza San Pietro ...