Traffico Roma del 20-08-2023 ore 10 | 30

(Di domenica 20 agosto 2023) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione perlopiù regolare illungo le autostrade del territorio nessun impedimento sul Raccordo Anulare la polizia locale comunica alla riapertura centro di via Due Macelli precedentemente chiusa per un incendio mentre in zona Portuense resta Attiva la segnalazione di carreggiata ridotta per alberi sulla sede stradale in via dell’Imbrecciato all’altezza di via Castagneto Carduccisulla via Aurelia tra Civitavecchia e Santa Severa sempre in zona verso il porto di Civitavecchia abbiamo sulle due carreggiate di via Terme di Traiano prudenza nel tratto Si segnala anche un incidente resta intenso ilsul litorale tra Ostia e Torvaianica in Vaticano la presenza di Papa Francesco alle ore 12 la recita dell’angelus possibili disagi per la flusso e deflusso dei ...