Torino | stallo per Barrow | la distanza col Bologna

(Di domenica 20 agosto 2023) Non decolla per il momento l'affare traper l'attaccante Musa. Ad ora, infatti, manca l'intesa tra le due...

... il serbo è ancora asoprattutto perché non sono ancora arrivate offerte pari alla richiesta fatta da Giuntoli. Una fase diche, finora, ha bloccato l'operazione pensata dalla Juve, ...Commenta per primo L'ultimo annuncio, in ordine di tempo, porta la firma del, che ha ufficializzato un nuovo regional partner (tecnicamente è un accordo commerciale ...Dopo diversi mesi di,...... ormai, si parla del famoso scambio tra il belga ex Inter e Dusan Vlahovic che da, sponda ... per ora, hanno portato la trattativa in una fase di. Le prestazioni in pre - campionato del ...

Torino, stallo Barrow: la formula non convince il Bologna Footballnews24.it

Ancora bloccata la trattativa per portare Musa Barrow al Torino. L’attaccante è ormai in rottura con Thiago Motta e lascerà con tutta probabilità il Bologna in queste ultime battute di calciomercato.TORINO - In attesa della definizione formale dell’acquisto di Valentino Lazaro per la fascia sinistra, a una cifra vicina ai 4 milioni di euro, con sviluppo della fumata bianca attesa da martedì una v ...