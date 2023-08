(Di domenica 20 agosto 2023) Mirianaaccarezza ma non coglie il secondo e più prestigioso titolo in carriera. La 28enne di Taormia, numero 482 WTA, ha subito un'amara sconfitta inal W40 di, in Perù, sulla ...

La 28enne di Taormia è arrivata in finale al W40 di Arequipa, in Perù, sulla terra. Grazie al successo per 61 61 in semifinale contro la qualificata francese Victoria Muntean,si è ...Ha perso 26 63 64 contro Jana Kolodynska, numero 260 WTA e testa di serie numero 3, che l'avevain tre set al W25 di Guayaquil nel 2021, sempre sulla terraè stata avanti anche ...... circa 300 gli spettatori sui gradoni 39' l'Albenga continua a 'mangiar campo' al Pietra, gli ospiti non riescono più a distendersi con continuità 38'tenta il gol subito dalladi ...

Tona battuta in finale ad Arequipa, ma quanti rimpianti SuperTennis

Miriana Tona accarezza ma non coglie il secondo e più prestigioso titolo in carriera. La 28enne di Taormia, numero 482 WTA, ha subito ...Miriana Tona punta ad Arequipa al secondo e più prestigioso titolo ITF della sua carriera. La 28enne di Taormia è arrivata in finale al W40 ...