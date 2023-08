Tiro a volo | Mondiali Baku 2023 | coppie azzurre fuori dalle finali dello skeet misto

Leggi su oasport

(Di domenica 20 agosto 2023) L’Italia non riesce ad entrare nelledella gara amisteaidi: a, in Azerbaigian, Italia 1 di Gabriele Rossetti e Diana Bacosi è ottava con 144/150, mentre Italia 2 di Tammaro Cassandro e Martina Bartolomei è 12ma con 143/150. A dominare le qualificazioni è Stati Uniti 1 di Vincent Hancock ed Austen Jewell Smith, che sfiora la perfezione con 149/150, mentre serve lo shoot off per determinare la seconda coppia in finale per l’oro, dato che in 3 chiudono a quota 147/150: a spuntarla, dopo 22 piattelli, è Ucraina 1 di Mikola Milchev ed Iryna Malovichko. La finale per il bronzo sarà tra Gran Bretagna 1 di Ben Llewellin ed Amber Jo Rutter (Hill da nubile), a cui è fatale il 22° ...