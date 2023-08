Tiro a segno | Mondiali Baku 2023 | pass olimpici per Lettonia | Thailandia | Corea del Sud e Cina Taipei

(Di domenica 20 agosto 2023) Assegnate le medaglie ed i quattronella pistola sportiva da 25 metri femminile aidi, in corso a, in Azerbaigian: l’Italia non riesce a piazzare azzurre in finale e si deve accontentare del decimo posto nella graduatoria a squadre. Carte olimpiche perdel Sud e. La medaglia d’oro va alla tedesca Doreen Vennekamp, che in finale domina, eguagliando il record del mondo con 40/50 e vincendo il titolo con una serie d’anticipo. Argento per l’ucraina Olena Kostevych, seconda con 31/50, mentre il bronzo va alla lettone Agate Rasmane, terza con 25/45. Giù dal podio l’iraniana Haniyeh Rostamiyan, quarta con ...

Non ci saranno presenze azzurre nella finale della Carabina 3 posizioni maschile ai Mondiali di2023. Simon Weithaler a Baku non va oltre la 49esima piazza dopo aver realizzato un punteggio di 576; dieci posizioni più indietro, alla 59, troviamo Riccardo Armiraglio con 574. Il terzo ...... ma il grandi Baez per sua fortuna si stampa sul palo. Giovanni Di Lorenzo 8 : Il capitano ... che ringrazia e mette ale reti della vittoria. Migliore in campo assieme al bomber nigeriano. ...Avevo anche il quartier generale del Big Jim, una patetica struttura su tre piani con gli sfondi a tema delle presunte stanze: c'era il, la sala computer, il garage e qualcos'altro. Mia ...

LIVE Tiro a segno, Mondiali 2023 in DIRETTA: Sollazzo ci prova nella carabina 10 metri OA Sport

L’ultima volta che i due giovani attaccanti avevano segnato nella stessa partita risale al 28 novembre 2011: sconfitta 4-3 con il Cesena Under 19 Alla prima da titolare in Serie B è riuscito a segnare ...Cesare Casadei ha esordito in modo favoloso con il Leicester. Il giovane talento italiano è entrato in campo nella ripresa e ha deciso il match con il Cardiff con un gran gol nei minuti di recupero.