Ti ruberò la vita | la recensione | un thriller improbabile

(Di domenica 20 agosto 2023) Ladi Tila, film dove la villain uccide la cugina con lo scopo di prenderne il posto, entrando con l'inganno nelle dinamiche della famiglia della vittima. Su Rai2 e disponibile su RaiPlay. Fin da quando erano ragazzine, Sienna è stata profondamente gelosa di sua cugina Hannah, al punto da convincersi che tutte le sue disgrazie fossero colpa sua. Ora adulta, Sienna è intenzionata a vendicarsi ad ogni costo e durante una gita sul lago in compagnia della parente, la getta in acqua guardandola annegare compiaciuta, promettendole di rubarle tutto ciò che le è più caro, a cominciare proprio dalla sua famiglia. Come vi raccontiamo nelladi Tila, il marito Tony e i figli Maya (adolescente) e Luke (ancora un bambino) ormai da sette mesi stanno ...

Come vi raccontiamo nella recensione di Tila, il marito Tony e i figli Maya (adolescente) e Luke (ancora un bambino) ormai da sette mesi stanno affrontando la dolorosa assenza della ...Sleepers: Il Trailer Ufficiale del Film Tila(Drammatico, Thriller) in onda alle 21 su Rai 2 , un film di Alexandre Carrière, con Yvonne Zima, Mark Lutz, Erica Anderson, John Andrews, ...FILM Su Rai Due dalle 21.20 Tila. Durante una gita in barca sul lago, Sienna spinge in acqua la cugina Hanna lasciandola affogare. Così, inizia a tessere una trama fitta fatta di calcoli ...