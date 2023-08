Ti ruberò la vita | film-tv su Rai 2 | trama | finale e cast

(Di domenica 20 agosto 2023) Questa sera, domenica 20 agosto 2023, alle 21:00 su Raidue va in onda Tila-tv thriller andato in onda nel 2020 su Lifetime con il titolo “Killer Prom”. La storia è quella di una donna psicopatica, decisa a rubare laad una lontana cugina. Ladi TilaTony (Mark Lutz) e Hannah Wilson, (Megan Vincent) con la figlia Maya (Erica Anderson), hanno organizzato un barbecue sul lago. Alla festa è anche presente Sienna Lawton (Yvonne Zima), lontana cugina di Hannah, di cui è sempre stata gelosa. Sienna si è presentata alla festa con un chiaro obiettivo: uccide infatti Hannah, gettandola dalla barca su cui si trova. Tornati a Philadelphia, la donna chiede a Tony e Maya di ospitarla a casa loro, per poter mettere in atto il suo piano. ...

