Ti ruberò la vita | come finisce il film

Tila è un thriller che racconta la storia della famiglia di Maya Wilson, una studentessa di 17 anni il cui mondo viene sconvolto quando la madre Hannah muore tragicamente in quello che sembrerebbe essere un banale incidente in barca. Il finale del ribalta tutto quello che è avvenuto fino a quel momento e, soprattutto, offre una chiave di lettura differente a proposito della figura di Sienna, cugina di Hannah, che si rivela essere molto diversa da quanto avevamo creduto fino a quel momento. Nel finale di Tila, infatti, Maya scopre che le intenzioni di Sienna non erano così positive. La donna è la cugina di Hannah e si è stabilita presso la sua abitazione per dare una mano a Maya e suo padre Tony dopo la dipartita della moglie. A quanto pare, però, ...

