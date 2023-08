Thailandia | spuntano le patatine in busta ispirate all' Italia | Da denuncia immediata

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 20 agosto 2023) In un supermercato in, qualcuno ha fotografato unadidi un noto marchio con la scritta "all'". Quasi nessunno, però, ha gradito questo omaggio. Laè uno dei posti esotici preferiti daglini. Trovandosi in un emisfero diverso, ha temperature gradevoli quando in Europa è pieno inverno. Anche il clima tropicale/monsonico la rende molto diversa dall'. Il periodo che va da novembre a febbraio, infatti, è considerato quello 'secco', mentre da maggio a ottobre le piogge sono abbondanti, sebbene le temperature rimangano alte. Non è un caso che moltino visitino lanel periodo a cavallo tra Natale e Capodanno: il rischio ...