Terza ondata di caldo | i giorni bollenti e le città da bollino rosso

(Di domenica 20 agosto 2023)roventi per ladiche interesserà nei prossimiin nostro Paese. Otto leda: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Latina, Perugia, Rieti e Roma. Il picco è però atteso entro metà della prossima settimana - come riferisce il Centro meteo italiano - con punte fino a +40 gradi al nord, Sardegna e medio Tirreno. Il picco delè atteso nella prima parte della prossima settimana con i valori più elevati e insoliti per il periodo questa volta per il nord e medio Tirreno. Nella giornata di lunedì 21 agosto sono attesi valori massimi sulla Pianura Padana fino a +37/+39 gradi tra Emilia e settori meridionali di Piemonte e Lombardia.anche tra Toscana, Umbria e Lazio ...

di caldo africano sull'Italia, con l'anticiclone Nerone che porterà ladi calore di questa estate. Le temperature massime da oggi inizieranno ad accarezzare la soglia dei 36/37°C su molte aree del Centro, del Nord e della Sardegna. Otto le città da bollino ...Sono soprattutto le zone di montagna a preoccupare per le conseguenze delladi calore dell'estate già in corso sull'Italia, il cui picco è previsto tra il 20 e il 23 agosto. A Punta Penia, la cima più alta della Marmolada con i suoi 3.343 metr i, intorno alle 16,...Nella serata finale del 24 agosto saranno proclamati i vincitori dellaedizione del Meeting Music Contest, il contest musicale rivolto ad artisti e band musicali desiderosi di mettersi in gioco.

Caldo africano, in arrivo la terza ondata di calore: quando inizia e quali sono i giorni di allerta in Italia. ilmessaggero.it

Città roventi per la terza ondata di caldo che interesserà nei prossimi giorni in nostro Paese. Otto le città da ...Tra lunedì e martedì sono previsti 38°, nella terza ondata di caldo. Fine settimana da bollino rosso per quanto riguarda il traffico: per tanti finiscono le vacanze.