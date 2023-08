Tenta di entrare nella sede di Sky a Milano Arrivano le guardie | muore a 25 anni | è giallo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 agosto 2023) Un uomo di 25è morto all'ospedale San Raffaele didopo aver accusato un malore e aver avuto una colluttazione con dellegiurate a protezione dellamilanese di Sky a Rogoredo, periferia Sud del capoluogo lombardo. I fatti sono avvenuti questa notte intorno alla mezzanotte e 45 in via Russolo dove il 25enne è arrivato in stato di alterazione, sicuramente alcolica e forse dovuta anche all'assunzione di altre sostanze, a torso nudo e cercando didell'emittente televisiva importunando i vigilantes di guardia che lo hanno bloccato. Si è sentito male e ha accusato un malore. Legiurante hannoto di rianimarlo sul posto. Il ragazzo è stato quindi portato in codice rosso all'ospedale ...