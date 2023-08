(Di domenica 20 agosto 2023) Quest’oggi, domenica 20 agosto, ci saranno le attesissime finali di Cincinnati (Alcaraz-Djokovic quella maschile e Gauff-Muchova quella femminile), ma allo stesso tempo inizieranno anche l’ATP 250 die il WTA 250 di, tornei che vedranno sicuramente la partecipazione di tre rappresentanti del Bel Paese (diventerebbero quattro nel caso in cui Martina Trevisan riuscisse a qualificarsi per il tabellone principale di). Questi ultimi due eventi saranno gli ultimi prima dell’inizio degli US Open 2023 (28 agosto-10 settembre). Aci sarà soltanto un italiano presente, ovvero Marco Cecchinato. L’italiano classe 1992 esordirà contro l’australiano Max Purcell (reduce dall’eliminazione ai quarti a Cincinnati per mano di Carlos Alcaraz) e se vincerà se ...

... sarà ricordato alla presenza dell'Amministrazione Comunale, dei Dirigenti del CircoloBrolo, del Comitato Regionale della Fitp, dei familiari, di tuttiamici e di coloro che lo hanno ......quando colpisce la pallina con la racchetta nel frangente di qualche millesimo prima chiude... Lui, Hubert, i livelli di fantasia e imprevedibilità di Federer non li ha: il suo è un...NelFederer, ma anche Borg, per quello che ha significato per ile per come giocava sull'erba. A differenza di tuttialtri che giocavano la volée lunga, quando andava a rete la ...

Tennis, gli italiani impegnati a Winston Salem e Cleveland la prossima settimana. Sinner riposa OA Sport

Non ci sono state sorprese nelle due semifinali del Masters 1000 di Cincinnati ed ecco quindi che a contendersi il titolo nell'ultimo atto di oggi saranno Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, ovvero i pri ...Luciano Darderi ha conquistato il suo primo titolo nel circuito Challenger vincendo la finale del torneo di Todi. Il 21enne italo-argentino ha trionfato sabato sera nella finale degli Internazionali C ...