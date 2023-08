Tenerife in fiamme | sono oltre 12 mila gli evacuati

(Di domenica 20 agosto 2023) I venti violenti e le temperature elevate rendono ancora una volta estremamente difficile il compito dei vigili del fuoco sull’isola turistica di, nell’arcipelago spagnolo delle Canarie, alle prese con il peggior incendio boschivo della storia della regione. “È un incendio devastante, di dimensioni completamente diverse, che le Isole Canarie non hanno mai visto prima”, ha dichiarato Rosa Davila, capo del governo di. L’incendio, che ha un perimetro di 70 km, ha finora devastato 8.400 ettari, più del 4% della superficie totale dell’isola. Il presidente del governo regionale delle Canarie, Fernando Clavijo, ha dichiarato che “un totale di 12.279 persone”state evacuate finora, citando i dati della Guardia Civil. In precedenza, i funzionari regionali avevano fornito una cifra doppia, con i servizi di emergenza che ...

