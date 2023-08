Tenerife ancora in fiamme | sono oltre 12mila gli evacuati

... 30mila persone in salvo di cui 2mila in nave Leggi Anche, grande incendio boschivo sull'...allerta in Grecia - La situazione incendi continua a essere delicata anche in Grecia, già alle ...I venti violenti e le temperature elevate rendonouna volta estremamente difficile il compito dei vigili del fuoco sull'isola turistica di, nell'arcipelago spagnolo delle Canarie, alle prese con il peggior incendio boschivo della ...I venti violenti e le temperature elevate rendonouna volta estremamente difficile il compito dei vigili del fuoco sull'isola turistica di, nell'arcipelago spagnolo delle Canarie, alle prese con il peggior incendio boschivo della ...

I venti violenti e le temperature elevate rendono ancora una volta estremamente difficile il compito dei vigili del fuoco sull'isola turistica di Tenerife, nell'arcipelago spagnolo delle Canarie, alle ...Gli incendi non concedono tregua all'isola di Tenerife. I venti violenti e le temperature elevate ... di circa 24 chilometri quadrati nella mattinata locale di sabato. Ancora allerta in Grecia - La ...